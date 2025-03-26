Два района Миколаєва до вечора залишилися без води. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 26 березня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє з 9.00 ранку до 20:00 вечора у двох мікрорайонах:

мікрорайон Кульбакіно;

мікрорайон Казарського.

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