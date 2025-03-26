Два района Миколаєва до вечора залишилися без води
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
10:40, 26 березня, 2025
-
Сьогодні, 26 березня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє з 9.00 ранку до 20:00 вечора у двох мікрорайонах:
- мікрорайон Кульбакіно;
- мікрорайон Казарського.
Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»
Останні новини про: Відключення води