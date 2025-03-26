У Миколаєві виявили порушення якості питної води в одному з пунктів розливу

У Миколаєві фахівчиня відбирає воду для перевірки. Фото: Держпродспоживслужба

У Миколаєві під час перевірки комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот», яке забезпечує питною водою заклади освіти та безоплатні пункти розливу, виявили порушення мікробіологічних норм.

Як повідомили в Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області, з 10 по 21 березня фахівці відібрали та перевірили 31 зразок питної води. Один зразок, який був взятий у пункті розливу на вулиці Громадянська, 44-б, не відповідав вимогам за мікробіологічними показниками.

Зазначається, що на балансі КП «ДЄЗ «Пілот» 107 систем доочищення питної води. Після виявлення порушень провели необхідні заходи для покращення якості води.

Інформацію про якість води можна знайти, відсканувавши QR-коди, розміщені на інформаційних табличках біля кожної точки розливу очищеної води.

Раніше повідомлялось, що фахівці перевірили якість питної води в пунктах розливу у Заводському та Центральному районах Миколаєва. В трьох пробах із п’яти виявили відхилення водневого показника (pH).