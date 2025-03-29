Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 29 березня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора у Новому Бузі:

вул. Грушевського;

вул. Абрикосова;

вул. Руденка;

пр. Свободи;

вул. Театральна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Врадіївці:

вул. Калинова;

вул. Лугова;

вул. Незалежності.

Крім цього світло буде відсутнє з 08:00 ранку до 17:00 у Березанці:

вул. Морська;

вул. Квіткова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.