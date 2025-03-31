На Одеській залізниці планують реконструювати 35 км колій на чотирьох напрямках
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- Альона Коханчук
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17:00, 31 березня, 2025
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На Одещині у квітні залізничники планують реконструювати 35,3 кілометрів колії на основних напрямках руху Одеса-Вапнярка, Миронівка-П'ятихатки, Подільськ-Помічна, Одеса-Арциз.
Про це повідомили у філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
З квітня залізниця розпочне активну фазу ремонтно-колійних робіт для підготовки господарства до весняно-літніх перевезень 2025 року.
Крім реконструкції 35,3 кілометра колії також запланована реконструкція станцій з заміною стрілочних переводів у кількості 41 комплект та суцільна заміна спеціальних мостових шпал на 3 мостах.
«Варто зазначити, що постійно триває процес утримання 5236,4 кілометрів головних залізничних колій в межах регіональної філії «Одеська залізниця», а це чималі об'єми», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що український інститут національної пам’яті (УІНП) вважає, що назви двох регіональних філій «Укрзалізниці» — «Південно-Західна залізниця» та «Південна залізниця» — є пережитком російської імперської політики та не відповідають сучасному адміністративно-територіальному устрою України.
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