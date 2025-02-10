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В УІНП закликали перейменувати дві філії «Укрзалізниці» через російську імперську символіку

В УІНП закликали перейменувати дві філії «Укрзалізниці» через російську імперську символіку, фото: «Укрзалізниця»В УІНП закликали перейменувати дві філії «Укрзалізниці» через російську імперську символіку, фото: «Укрзалізниця»

Український інститут національної пам’яті (УІНП) вважає, що назви двох регіональних філій «Укрзалізниці» — «Південно-Західна залізниця» та «Південна залізниця» — є пережитком російської імперської політики та не відповідають сучасному адміністративно-територіальному устрою України.

У відомстві наголосили, що використання цих назв «продовжує увічнювати колоніальне становище України» та є пропагандою російської імперської ідеології.

Зокрема, назва «Південно-Західної залізниці», заснованої у 1870 році, є калькою з російської «Юго-Западная железная дорога». Вона походить від терміну «Юго-Западный край России» та вказує на розташування залізниці відносно Санкт-Петербурга, столиці тодішньої Російської імперії.

«Південна залізниця» отримала свою назву за радянських часів і розташована південніше від Москви — центру СРСР.

В УІНП наголосили, що чинні назви філій не відповідають сучасному адміністративному устрою України та є історико-географічним атавізмом та підкреслили необхідність їхнього перейменування.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиць і провулків. До переліку увійшли 49 топонімів, які дублювалися.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

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