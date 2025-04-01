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Де у Миколаєві 1 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty ImageВідключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 1 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Бузника;
  • вул. Морехідна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Г. Гонгадзе;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. Котельна;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Майстерська;
  • вул. Теслярська;
  • вул. 10 Військова.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Вокзальна;
  • пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через планові роботи
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