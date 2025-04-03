Одеські аграрії отримали понад ₴900 млн кредитів на розвиток господарств

Аграрії Одещини отримали понад 900 млн грн кредитів, архівне фото «МикВісті»

З початку року 164 місцеві господарства Одеської області вже залучили 911,4 мільйонів гривень пільгового фінансування за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Загалом по Україні в рамках цієї програми аграрії отримали 12,5 мільярдів гривень, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Загалом, з початку 2025 року всі агропідприємства України залучили майже 28 мільярдів гривень кредитів за різними програмами фінансування. Умовою для отримання фінансування є реєстрація у Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Нагадаємо, що за січень цього року, аграрії Миколаївської області також залучили фінансову підтримку для розвитку господарств. За різними кредитними програмами вони отримали 341,5 мільйона гривень, які спрямували на 14 підприємств.