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На озброєнні ЗСУ з’явився ще один український дрон «Амага-10»

Дрон «Амага-10».. Фото: Міноборони.Дрон «Амага-10». Фото: Міноборони.

До експлуатації у Збройних силах України допустили безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва «Амага-10».

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що дрони цього комплексу відзначаються високою швидкістю та маневреністю. Вони здатні нести бойове навантаження, що дозволяє ефективно вражати бронетехніку з додатковим захистом. Вони можуть працювати як у ручному, так і в напівавтоматичному режимі управління.

Також вказується, що ці дрони можуть протистояти ворожим засобам радіоелектронної боротьби. За потреби, вони можуть оснащуватися додатковими пристроями для виконання різноманітних завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажа — сармтської цариці-воїна Амаги.

Нагадаємо, що у 2025 році Міністерство оборони уклало контракти на постачання озброєння з 12 українськими виробниками на суму майже 130 мільярдів гривень.

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