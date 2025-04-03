Висадили 30 кущів сакури: в Одеській мерії відзвітували про толоку

Висадка дерев в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одеській мерії відзвітували, що провели весняну толоку на Трасі здоров’я та висадили 30 кущів сакури.

Як зазначили у міськраді, ініціатором заходу стала Приморська районна адміністрація, яка залучила міські комунальні підприємства та громадські організації.

Висадка дерев в Одесі. Фото: Одеська міськрада Висадка дерев в Одесі. Фото: Одеська міськрада Висадка дерев в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Голова райадміністрації Марат Корольов впевнений, що ці дерева стануть символом згуртованості містян.

«І найголовніше, що кожен, коли буде тут гуляти через декілька років, зможе взяти свою дитину, дружину чи чоловіка і показати: це зробили ми, наша родина», — сказав він.

Раніше повідомлялось, що в Одесі висадили майже 200 дерев у рамках суботника. Акція охопила кілька локацій міста, зокрема Преображенський парк та Французький бульвар.