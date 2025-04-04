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США підтвердили підготовку додаткових винищувачів F-16 для України

Винищувач F-16, фото: Getty ImagesВинищувач F-16, фото: Getty Images

США передадуть Україні нові винищувачі F-16. Літаки вже готують до відправлення.

Про це повідомив генерал Крістофер Каволі, очільник Європейського командування Збройних Сил США, виступаючи в Сенаті.

За його словами, певна кількість таких літаків уже є в Україні, а також триває навчання пілотів. Додаткові F-16 наразі готуються до відправки, а нові льотчики проходять підготовку. Генерал не розкрив точну кількість літаків, пояснивши, що ці дані можуть бути оголошені під час закритого засідання.

Крістофер Каволі також зазначив, що українські F-16 активно використовуються у бойових діях: вони щодня виконують вильоти, успішно знищують крилаті ракети та беруть участь у наступальних операціях, включно з бомбардуваннями на сході країни.

При цьому жоден з цих винищувачів не надходив безпосередньо зі США — їх передали Нідерланди та Данія.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що нові постачання F-16 заплановані на 2025 рік за результатами переговорів із Нідерландами. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що до України прибуло ще кілька винищувачів четвертого покоління F-16.

Також Україна очікує отримати винищувачі від Бельгії, поставки яких заплановані на 2026 рік.

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