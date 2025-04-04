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Трамп представив «золоту картку» для іноземців за $5 млн: на ній його обличчя

Президент США Дональд Трамп представив нову «золоту картку» вартістю 5 мільйонів доларів, яка надає іноземцям право на постійне проживання в Сполучених Штатах. Дизайн картки містить зображення самого Трампа. 

Під час прес-конференції на борту Air Force One він заявив: «За 5 мільйонів доларів це може бути вашим... Це золота картка, картка Трампа». Він також пожартував, що стане першим покупцем цієї картки, і додав, що її можна буде придбати менш ніж за два тижні, пише New York Post.

Слід зазначити, що нова програма має замінити чинну візову схему EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам отримати грін-карту шляхом інвестування близько 1 мільйона доларів в економіку США. «Золота картка» пропонує «привілеї грін-карти плюс», обіцяючи постійне проживання та шлях до громадянства без обмежень щодо працевлаштування, спрощуючи попередні вимоги та скасовуючи преференції для інвестицій у недостатньо розвинені райони, повідомляє Economist.

Міністр торгівлі Говард Латник раніше заявив, що вже продано понад 1 000 таких карток, а потенційно програма може залучити до 1 трильйона доларів, допомагаючи зменшити національний борг США. Критики висловлюють занепокоєння щодо можливих корупційних ризиків, пов'язаних із цією ініціативою.

Раніше Дональд Трамп наголошував, що така програма залучить до країни багатих та успішних людей, які інвестуватимуть в економіку, платитимуть податки та створюватимуть робочі місця.

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