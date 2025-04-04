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В Одесі директора компанії підозрюють у вимаганні $130 тисяч за «вирішення питання»

Директора компанії в Одесі затримали за вимагання хабаря, фото: Одеська обласна прокуратураДиректора компанії в Одесі затримали за вимагання хабаря, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали директора товариства з обмеженою відповідальністю, якого підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, він вимагав 130 тисяч доларів у чоловіка, якого підозрюють у корупції, обіцяючи допомогти уникнути тюрми.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, керівник підприємства запевняв, що має зв’язки у правоохоронних органах і судах та може змінити запобіжний захід на м’якший, а згодом взагалі закрити справу.

Правоохоронці затримали його після отримання першої частини грошей — 80 тисяч доларів.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення понад 5 мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області викрили 10 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами. Вони привласнили майже 7 мільйонів гривень, виділених на утримання кладовищ, перевезення загиблих військових та ремонт скверів.

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