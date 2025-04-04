Схема на кладовищах і скверах: у Кривому Розі директор КП та чиновники підозрюються у розкраданні ₴7 млн
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- Марія Хаміцевич
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19:48, 04 квітня, 2025
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У Кривому Розі Дніпропетровської області викрили 10 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, вони привласнили майже 7 мільйонів гривень, виділених на утримання кладовищ, перевезення загиблих військових та ремонт скверів.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, серед підозрюваних — директор комунального підприємства Криворізької міськради, керівники відділів виконкому, підприємці та бухгалтер.
За інформацією слідства, у 2023-2024 роках вони укладали договори на відповідні роботи, але вносили неправдиві дані щодо їхнього обсягу та завищували вартість послуг. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, а потім розподіляли між собою.
Правоохоронці провели майже 80 обшуків, під час яких вилучили понад 1 мільйон гривень, 68 тисяч доларів, 28 тисяч євро, мобільні телефони, банківські картки, документи та автомобілі.
Дев’ятьох підозрюваних затримали. Трьом уже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Доля інших вирішується. Слідство триває.
Нагадаємо, що у Первомайськом районі Миколаївщини затримали трьох мешканців Врадіївської громади, яких підозрюють у крадіжці 30 тонн насіння соняшника зі складу приватного підприємства, де вони працювали.
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