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Схема на кладовищах і скверах: у Кривому Розі директор КП та чиновники підозрюються у розкраданні ₴7 млн

У Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратураУ Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі Дніпропетровської області викрили 10 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, вони привласнили майже 7 мільйонів гривень, виділених на утримання кладовищ, перевезення загиблих військових та ремонт скверів.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, серед підозрюваних — директор комунального підприємства Криворізької міськради, керівники відділів виконкому, підприємці та бухгалтер.

За інформацією слідства, у 2023-2024 роках вони укладали договори на відповідні роботи, але вносили неправдиві дані щодо їхнього обсягу та завищували вартість послуг. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, а потім розподіляли між собою.

Правоохоронці провели майже 80 обшуків, під час яких вилучили понад 1 мільйон гривень, 68 тисяч доларів, 28 тисяч євро, мобільні телефони, банківські картки, документи та автомобілі.

Дев’ятьох підозрюваних затримали. Трьом уже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Доля інших вирішується. Слідство триває.

У Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратураУ Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
У Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратураУ Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
У Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратураУ Кривому Розі підозрюють 10 людей у розкраданні майже 7 млн грн, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у Первомайськом районі Миколаївщини затримали трьох мешканців Врадіївської громади, яких підозрюють у крадіжці 30 тонн насіння соняшника зі складу приватного підприємства, де вони працювали.

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