На Миколаївщині трьох чоловіків підозрюють у крадіжці 30 тонн насіння соняшника

На Миколаївщині трьох чоловіків затримали за підозрою у крадіжці зерна, фото: Нацполіція

У Первомайськом районі Миколаївщини затримали трьох мешканців Врадіївської громади, яких підозрюють у крадіжці 30 тонн насіння соняшника зі складу приватного підприємства, де вони працювали.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, в ніч на 30 березня чоловіки проникли до сховища, завантажили насіння у транспорт, перевезли на інший склад і планували його продати.

За даними слідства, до цього причетні 45-річний, 54-річний та 55-річний працівники підприємства.

Їх затримали та вилучили транспорт і викрадений вантаж. Чоловікам повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 КК України «Крадіжка, вчинена групою осіб, поєднана з проникненням у сховище, вчинена в умовах воєнного стану». Чоловікам загрожує до восьми років тюрми.

Наразі суд обрав їм — цілодобовий двомісячний домашній арешт, зазначили у Миколаївській обласній прокуратурі.

На Миколаївщині трьох чоловіків затримали за підозрою у крадіжці зерна, фото: Нацполіція На Миколаївщині трьох чоловіків затримали за підозрою у крадіжці зерна, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у минулому році депутату Миколаївської місцевої ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.