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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 5 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Бузника;
  • пров. Гоголя;
  • вул. Річкова;
  • вул. Е. Дмитрова.

Крім цього, світла не буде з 09:00 до 10:00 за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. 10 Слобідська;
  • вул. 9 Слобідська;
  • вул. Степова.

Також електроенергія буде відсутня з 10:00 до 11:00 по вулиці В. Благовісного.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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