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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett SaylesВідключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 6 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляють в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • провулок 3-й Інгульський;
  • вулиця Інгульська;
  • вулиця Карла Кюппер;
  • вулиця Піщана;
  • провулок 1-й Інгульський;
  • вулиця Архітектора Старова;
  • вулиця 2-а Піщана;
  • вулиця Лісова;
  • вулиця Отрадна;
  • вулиця Романа Клімова;
  • вулиця Запорізька.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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