Усе сталося миттєво. Просто посеред двору щось вибухнуло, – миколаївці про нічну атаку дронів

Миколаїв після ночної атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі біля своїх зруйнованих домівок. Фото: МикВісті

Ввечері 5 квітня російська армія атакувала Миколаїв дронами, внаслідок чого понад 30 будівель зазнали пошкоджень.

Кореспонденти «МикВісті» побували на місці подій і поспілкувались із мешканцями зруйнованих будинків.

Жителька Марина біля свого зруйнованого будинку в Миколаєві. Фото: МикВісті

Одна з жінок розповіла, що коли почули, як затрусилися двері, вони навіть не встигли зреагувати, і вибух стався майже одразу.

— До нас прибігла мама, бо двері раптово затрусилися. Ми не встигли нічого зробити — і буквально за секунду просто посеред двору щось вибухнуло. Все сталося миттєво. У нас є підвал, але ми навіть не встигли туди добігти, — розповідає Марина, власниця пошкодженого будинку.

Світлана розповідає про наслідки нічної атаки дронів на один з приватних секторів Миколаєва. Фото: МикВісті

Інша місцева жителька зазначила, що після першого вибуху вона не встигла зрозуміти, що сталося, як знову пролунав вибух, і їх накрило вибуховою хвилею.

— Почули перший вибух, навіть не встигли зрушити з місця, як одразу стався другий — і нас накрило вибуховою хвилею. Просто біля будинку вибухнула газова труба. Приїхали рятувальники, все загасили. Тепер допомагають нам накривати дах і забивати вікна. Після другого вибуху ми сховалися у ванній. Стрес шалений. Живеш звичайним життям, навіть не думаєш, що таке може трапитись. А тут — усе навколо палає, валиться. З цілого дому вціліло лише одне вікно, — ділиться Світлана, ще одна мешканка пошкодженого будинку.