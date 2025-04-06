На Рівненщині відновлять опалення у соцзакладах через похолодання. Фото: Миколаївська ТЕЦ, архів МикВісті

На Рівненщині у закладах соціальної сфери відновлять опалення, через несприятливі погодні умови.

Відповідне розпорядження надав керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Зазначається, що снігопад та морози до 5 градусів очікують в області в найближчі два дні.

— Закликаю водіїв, які вже «перевзулися» на літню гуму, утриматися від поїздок. Усіх інших — врахувати складну погодну ситуацію, – написав очільник Рівненської області Олександр Коваль.

Наразі на автодорогах державного та місцевого значення області працюють понад 60 шляховиків, а також 54 одиниці техніки.

Нагадаємо, що опалювальний сезон 2024-2025 років стартував 1 листопада, а завершився 24 березня. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.