Де у Миколаєві 7 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту заряджають техніку в супермаркеті, 29 листопада 2024 року. Фото: «МикВІсті»

Сьогодні, 7 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

Велика Корениха (Варварівка)

вул. Партизанська

ву.л. Покровська

вул. Б. Фармаковського

вул. Левадна

вул. Набережна

вул. Ізмаільська

вул. Клубна

вул. Комунальна

вул. Хризантема

вул. Північнавул

вул. Очаківська

СТ Будівельник 3

пров. Художній

вул. Безіменна

вул. Колодязна

вул. 3 Слобідська

пр. Центральний

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

Київське шосе

Київське шосе с. Баловне

вул. Вокзальна

пров. 1 Вокзальний

вул. Сил Територіальної оборони України

вул. Марії Заньковецької

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.