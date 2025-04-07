Де у Миколаєві 7 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Аліна Квітко
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5:30, 07 квітня, 2025
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Сьогодні, 7 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- Велика Корениха (Варварівка)
- вул. Партизанська
- ву.л. Покровська
- вул. Б. Фармаковського
- вул. Левадна
- вул. Набережна
- вул. Ізмаільська
- вул. Клубна
- вул. Комунальна
- вул. Хризантема
- вул. Північнавул
- вул. Очаківська
- СТ Будівельник 3
- пров. Художній
- вул. Безіменна
- вул. Колодязна
- вул. 3 Слобідська
- пр. Центральний
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- Київське шосе
- Київське шосе с. Баловне
- вул. Вокзальна
- пров. 1 Вокзальний
- вул. Сил Територіальної оборони України
- вул. Марії Заньковецької
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.
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