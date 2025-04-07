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Де у Миколаєві 7 квітня вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Миколаївці під час блекауту заряджають техніку в супермаркеті, 29 листопада 2024 року. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту заряджають техніку в супермаркеті, 29 листопада 2024 року. Фото: «МикВІсті»

Сьогодні, 7 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • Велика Корениха (Варварівка)
  • вул. Партизанська
  • ву.л. Покровська
  • вул. Б. Фармаковського
  • вул. Левадна
  • вул. Набережна
  • вул. Ізмаільська
  • вул. Клубна
  • вул. Комунальна
  • вул. Хризантема
  • вул. Північнавул
  • вул. Очаківська 
  • СТ Будівельник 3
  • пров. Художній
  • вул. Безіменна
  • вул. Колодязна
  • вул. 3 Слобідська
  • пр. Центральний

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • Київське шосе
  • Київське шосе с. Баловне
  • вул. Вокзальна
  • пров. 1 Вокзальний
  • вул. Сил Територіальної оборони України
  • вул. Марії Заньковецької

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

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