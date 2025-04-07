У лікарні Миколаєва відкрили нову операційну

Нова операційна у лікарні Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській міській лікарні №3 відкрили нову операційну залу з сучасним освітленням, де вже працюють лікарі-урологи.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що нове обладнання дозволяє забезпечити вищу якість лікування та скоротити час оперативних втручань. У новій операційній вже проводять операції на сечовивідних шляхах та ендоскопічних операцій.

«Це важливий етап у нашій роботі. Завдяки сучасним світильникам ми можемо виконувати операції з максимальною точністю та комфортом для пацієнтів», — зазначив завідувач урологічним відділенням Олег Савельєв.

Крім цього додали, що у світильниках встановлена сенсорна панель, а також вони мають кілька режимів освітлення та високу мобільність.

За підтримки партнерам з Бельгії — Ротарі клубу Деінзе лікарня отримала черговий комплект сучасного освітлення.

Нова операційна у лікарні Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Нова операційна у лікарні Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Нова операційна у лікарні Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у другому півріччі 2025 року в Миколаєві почне працювати протезно-ортезна майстерня. Наразі тривають підготовчі роботи, зокрема оформлення документів, навчання фахівців та облаштування приміщення.