Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 9 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 8 Військова;

вул. Котельна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Майстерська;

вул. Теслярська;

вул. 10 Військова;

вул. 2 Слобідська

вул. Ігоря Бедзая

вул. 1 Слобідська

вул. Райдужна

вул. Знам'янська

пр. Богоявленський

вул. Космонавтів

вул. Віталія Боконка

пров. Космонавтів.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора по Київському шосе.

Крім цього, світла не буде з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульский;

вул. 6 Військова;

вул. Конопатна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Каразіна;

вул. 5 Військова;

вул. Купорна;

вул. Гречишникова;

вул. Столярна;

вул. Теслярська;

вул. Інгульська;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

пров. 7 Військовий;

вул. 7 Військова;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

Узвіз Паромний;

вул. Котельна;

пров. Давидова;

пров. Зарічний;

пров. Корпусний;

пров. Отрадний;

пров. Стапельний;

вул. О. Єгорова;

вул. Рибальська;

вул. Олександра Батенка;

вул. Привільна;

пров. Червоний;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Приміська;

вул. Одеська;

вул. Софіївська;

вул. Віталія Белінського;

вул. Левського;

вул. Малко-Тернівська;

вул. Втората;

вул. Карла Кнорре;

вул. Сухопутних Військ України;

пров. 3 Інгульський;

вул. Інгульська;

вул. Піщана;

пров. 1 Інгульский;

вул. Архитектора Старова;

пров. 2 Інгульський;

вул. Променева;

вул. С. Цветка;

пр. Героїв України;

пров. Зоряний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

вул. Мала Морська;

вул. Шнеерсона;

вул. Спаська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.