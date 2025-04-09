Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 9 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Богородична;

вул. Відродження;

вул. Калинова;

вул. Горіхова;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Грушевського;

вул. Олексія Губського;

вул. Болгарська;

пров. Грецький;

вул. Грецька;

вул. Польська;

вул. Адміральська;

вул. Шнеєрсона;

вул. Набережна;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Вокзальна;

пров. 1 Вокзальний;

вул. Бронзова;

вул. Казака Матвія;

вул. Фермерська;

пров. Перспективний;

пров. Переможців;

пров. Сніжний;

вул. М. Скорика;

вул. Матвіївська;

вул. Верхня;

пров. Тепличний;

вул. 1 Піщана;

вул. 2 Піщана;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська;

пров. Місячний;

пров. Пшеничний;

пров. Сніжний;

пров. Суднозбиральників;

вул. Романа Клімова;

вул. Вишнева;

вул. Козача;

вул. Лісова;

вул. Бузкова;

вул. Хвойна;

вул. Запорізька;

вул. Грецька;

вул. 8 Військова;

вул. 2 Екіпажна;

вул. 1 Екіпажна;

вул. 11 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Котельна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.