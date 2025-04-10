Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 10 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Миру;

вул. Китобоїв;

вул. 12 Поздовжня;

вул. Китобоїв;

вул. Космонавтів;

вул. Г. Матуляка;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Нагірна;

пров. 5 Парніковий;

вул. Абрикосова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.