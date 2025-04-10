Забруднення моря пальмовою олією в порту на Одещині: старпому судна повідомили про підозру

Забрудження море пальмовою олією. Фото: прокуратура Одеської області

На Одещині акваторію морського порту «Південний» забруднено пальмовою олією. Екологи нарахували понад 2 мільйони доларів збитнів.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу та прокуратурі Одеської області.

Зазначається, що перший випадок забруднення моря зафіксували на початку травня 2024 року в акваторії морського порту «Південний». Під час розвантаження судна під прапором Барбадос стався неконтрольований викид пальмової олії. Ще один випадок відбувся під час перекачування залишків рідини з носових вантажних танків у відстійні резервуари.

Інспектори екоінспекції склали постанову про адміністративне правопорушення із штрафом у розмірі 1190 гривень, а збитки оцінено в понад 2 мільйона доларів США. Виставлено відповідну претензію забруднювачу.

Також за даним фактом правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження. Старшому помічнику капітана іноземного судна заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 243 Кримінального Кодексу України. Також прокурори звернулись до Господарського суду Одеської області з позовом до судновласника та вимогою сплатити завдані збитки.

Забрудження море пальмовою олією. Фото: прокуратура Одеської області Забрудження море пальмовою олією. Фото: прокуратура Одеської області Забрудження море пальмовою олією. Фото: прокуратура Одеської області

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року російська атака на Одещині пошкодила припортову інфраструктуру і спричинила витік 125 тонн соняшникової олії в Сухий лиман. Екологи зазначають, що лише зараз вдалося зібрати всі необхідні дані для оцінки екологічних збитків, які сягнули 10,9 мільярда гривень.