На Одещині екологи підрахували збитки від витоку у Сухий лиман понад 125 тонн соняшникової олії

У жовтні 2024 року російська атака на Одещині пошкодила припортову інфраструктуру і спричинила витік 125 тонн соняшникової олії в Сухий лиман.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екологи зазначають, що лише зараз вдалося зібрати всі необхідні дані для оцінки екологічних збитків, які сягнули 10,9 мільярда гривень.

Соняшникова олія у Сухому лимані, фото: Держекоінспекція Соняшникова олія у Сухому лимані, фото: Держекоінспекція Соняшникова олія у Сухому лимані, фото: Держекоінспекція

«Такі масштабні аварії підкреслюють важливість превентивних заходів. Українські підприємства, особливо ті, що працюють із потенційно небезпечними речовинами, повинні приділяти більшу увагу ефективним механізмам запобігання екологічним наслідкам в умовах війни, що допоможе мінімізувати ризики для довкілля», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в Південний Буг. Станом на кінець січня відкачали 217 тонн водно-олійної емульсії.