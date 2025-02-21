На Одещині екологи підрахували збитки від витоку у Сухий лиман понад 125 тонн соняшникової олії
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- Марія Хаміцевич
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18:55, 21 лютого, 2025
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У жовтні 2024 року російська атака на Одещині пошкодила припортову інфраструктуру і спричинила витік 125 тонн соняшникової олії в Сухий лиман.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Екологи зазначають, що лише зараз вдалося зібрати всі необхідні дані для оцінки екологічних збитків, які сягнули 10,9 мільярда гривень.
«Такі масштабні аварії підкреслюють важливість превентивних заходів. Українські підприємства, особливо ті, що працюють із потенційно небезпечними речовинами, повинні приділяти більшу увагу ефективним механізмам запобігання екологічним наслідкам в умовах війни, що допоможе мінімізувати ризики для довкілля», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в Південний Буг. Станом на кінець січня відкачали 217 тонн водно-олійної емульсії.
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