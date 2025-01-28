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З Південного Бугу продовжують відкачувати олію, яка потрапила в річку через російські обстріли

У Миколаєві відповідні служби продовжують відкачувати олію з річки. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відповідні служби продовжують відкачувати олію з річки. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали 217 тонн водно-олійної емульсії. 

Про це повідомили в управлінні у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. 

Там зазначили, що фахівці продовжують роботи, аби повністю ліквідувати наслідки обстрілу.

У Миколаєві відповідні служби продовжують відкачувати олію з річки. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відповідні служби продовжують відкачувати олію з річки. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». 

За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень. 

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