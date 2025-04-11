Україну замітає снігом: яка ситуація у регіонах

Миколаївщину засипало снігом. Фото: «МикВісті»

У п’ятницю, 11 квітня, ряд областей України накрило снігом. Синоптик зазначають, що така погода протримається до вихідних.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 11 квітня в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

У Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях вночі та зранку значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише у північних та Вінницькій областях без істотних опадів.

Вранці в більшості областей на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень 1-6° тепла, на сході країни до 8°. В Карпатах сніг, температура вдень 0-5° морозу. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу. З 08:50 11 квітні на дорогах державного значення у Миколаївській області через негоду заборонили рух вантажного транспорту та автобусів.

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В Одеській області сьогодні очікуються сильні пориви північно-західного вітру 19-24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу, видимість під час опадів 500-1000 метрів, а видимість під час опадів становитиме 500-1000 метрів. Зранку вже стало відомо, що на Французькому бульварі Одеси повалені вітром дерева впали на трамвайну колію. В зв’язку з чим, тимчасово призупинено рух трамваю.

Повалені дерева в Одесі. Фото: Думська Повалені дерева в Одесі. Фото: Думська Повалені дерева в Одесі. Фото: Думська

Начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк повідомив, що температура повітря знижувалася до 3 градусів морозу, повідомляє «Вгору».

«Викликане похолодання циклоном «Зіон». У квітні 5 сантиметрів снігу — це рідкість. Що стосується наслідків, то ми всі розуміємо, що з абрикосом та іншими плодовими деревами ситуація дуже критична. Цього року ми, мабуть, будемо без цих смаколиків (фруктів, — прим.)», — додав Юрій Кіріяк.

Ситуація з погодою в Херсоні. Фото: «Вгору»

12 квітня, у суботу, в Україні очікуються зміни в синоптичних процесах.

«Повітряні потоки перейдуть на південно-західний напрямок, через що в суботу на півдні та сході країни, а також уночі в західних областях можливий невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. На решті території значних опадів не передбачається», — зазначила синоптикиня Наталя Діденко.

У неділю, 13 квітня, погода буде схожою – здебільшого без опадів із поступовим підвищенням температури. Синоптики прогнозують нічні заморозки до -5°C у більшості регіонів, окрім західних, де температура підніметься до +6°C, хоча на ґрунті можливі заморозки. Удень повітря прогріється до +7… +13°C, а на заході до +12… +17°C.

Нагадаємо, що у п’ятницю вранці, близько 06:00, у мікрорайоні Намив в Миколаєві через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП).