Ігри Нескорених проведуть в Україні: у мінветеранів домовились з принцем Гаррі

Збірна України вирушає на Ігри Нескорених. Фото: serhiikorovayny/instagram

Ігри Нескорених планують провести в Україні, домовленість була досягнута під час візиту принца Гаррі, одного з ініціаторів і засновників Ігор Нескорених.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, передає LB.ua.

— Учора ми зустрічалися з принцом Гаррі. Він уперше відвідав Україну, приїхавши до наших захисників, а не до чиновників і бізнесменів. Ми бачилися у Superhumans Center, де він зустрівся з пораненими бійцями. У нас була досягнута домовленість про те, що Invictus Games проведуть в Україні. Це дуже важливо для визнання наших ветеранів на міжнародному рівні й підтримки збоку всіх країн, — розповів заступник міністра.

Invictus Games були започатковані у 2014 році як платформа для реабілітації та мотивації військових, які отримали поранення, через силу спорту та духу. Участь у них беруть ветерани з багатьох країн світу.

Нагадаємо, що українські ветерани та військовослужбовці здобули 30 медалей на «Іграх нескорених-2025», що проходили в Канаді. Це другий найкращий результат України за всю історію участі в змаганнях.