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Україна завоювала 30 медалей на «Іграх нескорених-2025»

Збірна України здобула історичну Збірна України здобула історичну "бронзу" у волейболі сидячи на Іграх нескорених. Фото: Reuters/Jennifer Gauthier

Українські ветерани та військовослужбовці здобули 30 медалей на «Іграх нескорених-2025», що проходили в Канаді. Це другий найкращий результат України за всю історію участі в змаганнях.

Команда України, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців, здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових, пише «Суспільне». 

Ветерани змагалися у 11 дисциплінах, серед яких як традиційні плавання та волейбол сидячи, так і нові — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон та керлінг.

Медальні здобутки української збірної:

  • Плавання — 5 золотих, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
  • Лижні перегони — 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
  • Біатлон — 2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові медалі.
  • Сноубординг — 2 золоті, 1 бронзова медаль.
  • Гірськолижний спорт — 1 золота, 2 срібні медалі.
  • Веслування на тренажерах – 4 срібні медалі.
  • Скелетон — 1 бронзова медаль.
  • Волейбол сидячи — 1 бронзова медаль.

У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце. Перше здобули США, завоювавши 55 медалей, серед яких 23 золоті.

Слід зазначити, що «Ігри нескорених» були започатковані у 2014 році британським принцом Гаррі. Перші змагання відбулися в Лондоні за участю 400 військових-спортсменів із 13 країн. Українська збірна приєдналася до турніру у 2017 році.

Нагадаємо, 16 лютого в межах регулярного чемпіонату Вищої ліги з баскетболу «Ніко-Баскет» переміг київську команду «Селф Мейд» з рахунком 90:71.

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