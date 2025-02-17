Україна завоювала 30 медалей на «Іграх нескорених-2025»
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- Світлана Іванченко
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20:31, 17 лютого, 2025
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Українські ветерани та військовослужбовці здобули 30 медалей на «Іграх нескорених-2025», що проходили в Канаді. Це другий найкращий результат України за всю історію участі в змаганнях.
Команда України, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців, здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових, пише «Суспільне».
Ветерани змагалися у 11 дисциплінах, серед яких як традиційні плавання та волейбол сидячи, так і нові — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон та керлінг.
Медальні здобутки української збірної:
- Плавання — 5 золотих, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
- Лижні перегони — 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова медаль.
- Біатлон — 2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові медалі.
- Сноубординг — 2 золоті, 1 бронзова медаль.
- Гірськолижний спорт — 1 золота, 2 срібні медалі.
- Веслування на тренажерах – 4 срібні медалі.
- Скелетон — 1 бронзова медаль.
- Волейбол сидячи — 1 бронзова медаль.
У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце. Перше здобули США, завоювавши 55 медалей, серед яких 23 золоті.
Слід зазначити, що «Ігри нескорених» були започатковані у 2014 році британським принцом Гаррі. Перші змагання відбулися в Лондоні за участю 400 військових-спортсменів із 13 країн. Українська збірна приєдналася до турніру у 2017 році.
Нагадаємо, 16 лютого в межах регулярного чемпіонату Вищої ліги з баскетболу «Ніко-Баскет» переміг київську команду «Селф Мейд» з рахунком 90:71.
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