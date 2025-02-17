Миколаївський БК «Ніко-Баскет» виграв другу поспіль домашню гру

Гра «Селф Мейд» – «Ніко-Баскет». Фото: «Ніко-Баскет»

У неділю, 16 лютого, в межах регулярного чемпіонату Вищої ліги з баскетболу «Ніко-Баскет» переміг київську команду «Селф Мейд» з рахунком 90:71.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Матч відбувся у Миколаєві, в спортивному комплексі «Надія». Команда з Києва виграла першу чверть і вела до середини другої десятихвилинки. Проте втримати лідерську позицію не змогла: пропустила ривок господарів 17:0 і опинилась в ролі наздоганяючих. Далі «Ніко-Баскет» вже тримав гру під контролем та впевнено довів матч до переможного рахунку.

«Селф Мейд» — «Ніко-Баскет» 71:90 (29:25, 14:27, 15:19, 13:19)

Гра «Селф Мейд» — «Ніко-Баскет». Фото: «Ніко-Баскет» Гра «Селф Мейд» — «Ніко-Баскет». Фото: «Ніко-Баскет»

Зазначимо, що попередню гру, яка відбулася 15 лютого, «Ніко-Баскет» також переміг, розгромивши «Вінницю» 84:57. Наразі миколаївська команда займає третю сходинку в турнірній таблиці Вищої ліги.

Нагадаємо, що у рамках Шостого туру Вищої ліги України з баскетболу «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги у трьох зіграних матчах.