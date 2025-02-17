Миколаївський БК «Ніко-Баскет» виграв другу поспіль домашню гру
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- Альона Коханчук
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13:13, 17 лютого, 2025
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У неділю, 16 лютого, в межах регулярного чемпіонату Вищої ліги з баскетболу «Ніко-Баскет» переміг київську команду «Селф Мейд» з рахунком 90:71.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Матч відбувся у Миколаєві, в спортивному комплексі «Надія». Команда з Києва виграла першу чверть і вела до середини другої десятихвилинки. Проте втримати лідерську позицію не змогла: пропустила ривок господарів 17:0 і опинилась в ролі наздоганяючих. Далі «Ніко-Баскет» вже тримав гру під контролем та впевнено довів матч до переможного рахунку.
«Селф Мейд» — «Ніко-Баскет» 71:90 (29:25, 14:27, 15:19, 13:19)
Зазначимо, що попередню гру, яка відбулася 15 лютого, «Ніко-Баскет» також переміг, розгромивши «Вінницю» 84:57. Наразі миколаївська команда займає третю сходинку в турнірній таблиці Вищої ліги.
Нагадаємо, що у рамках Шостого туру Вищої ліги України з баскетболу «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги у трьох зіграних матчах.
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