У Миколаєві сьогодні декілька вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 12 квітня, у Миколаєві через планові роботи деякі вулиці залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 10:00 вечора за адресами:

вул. Новосельська;

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вул. Богородича;

вул. Даля;

вул. Погранича.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 10:00 до 11:00 у по вулиці Залізничне селище.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.