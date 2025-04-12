  • субота

    12 квітня, 2025

  • 1.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 квітня , 2025 субота

  • Миколаїв • 1.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві сьогодні декілька вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 12 квітня, у Миколаєві через планові роботи деякі вулиці залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 10:00 вечора за адресами:

вул. Новосельська;

Реклама

вул. Богородича;

вул. Даля;

вул. Погранича.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 10:00 до 11:00 у по вулиці Залізничне селище.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві автобус №79 не курсуватиме до Варварівки через погодні умови

Даріна Мельничук
новини

Квітневий сніг у Миколаєві: як місто впоралося з наслідками негоди

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві через негоду дерева впали на припарковані автівки

Світлана Іванченко
новини

«Зусилля кинуті на ліквідацію наслідків прильотів», — в мерії Миколаєва пояснили ситуацію з прибиранням снігу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Куди піти у Миколаєві на вихідних: театри, концерти, кіно та події для дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У Миколаєві автобус №79 не курсуватиме до Варварівки через погодні умови

Куди піти у Миколаєві на вихідних: театри, концерти, кіно та події для дітей

9 годин тому

Квітневий сніг у Миколаєві: як місто впоралося з наслідками негоди

Головне сьогодні