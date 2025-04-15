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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 15 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Інженерна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • вул. Водопровідна;
  • вул. Даля;
  • вул. Левадійська;
  • вул. Богородична;
  • вул. Ковальська;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Ліскова;
  • вул. Лоренца Юстуса;
  • вул. Ковальська;
  • пров. Суднобудівельний;
  • вул. Новосельська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Героїв Крут;
  • вул. І.Борщака;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Романа Клімова;
  • пров. Місячий;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Сніжний;
  • пров. Суднозонральників;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Козача;
  • вул. Лісова;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Хвойна;
  • пров. Перспективний;
  • пров. Переможців;
  • пров. Сніжний;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Верхня;
  • пров. Тепличний;
  • вул. Фермерська;
  • вул. Бронзова;
  • вул. Козака Матвія.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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