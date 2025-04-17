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Готувалися до захоплення влади в Одесі: адвокатку підозрюють у співпраці з проросійською групою

Одеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратураОдеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють одеську адвокатку в участі у створенні незаконного воєнізованого формування, яке готувалося до захоплення влади в Одесі під час можливого наступу російських військ.

За даними Одеської обласної прокуратури, жінка входила до складу так званого «Оперативно-бойового підрозділу», який мав діяти на боці російських окупантів. У разі захоплення міста підозрювана планувала стати «прокурором Одеси» та виконувала розвідзавдання під позивним «АГРА». Їй повідомили про підозру.

Керував формуванням інший адвокат — уродженець Криму, який переїхав до Одеси після 2014 року, зазначають правоохоронці.

Під час обшуку в жінки знайшли зброю — автоматичний карабін із магазинами. Деякі учасники групи вже співпрацюють зі слідством і дають викривальні свідчення. Прокуратура просить суд узяти підозрювану під варту. Рішення ще не ухвалено.

Одеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратураОдеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратура
Одеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратураОдеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратура
Одеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратураОдеську адвокатку підозрюють у підготовці до захоплення влади, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше виконувача обов'язків головлікаря «Олешківської районної лікарні» на тимчасово окупованій території Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво росіянам.

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