Готувалися до захоплення влади в Одесі: адвокатку підозрюють у співпраці з проросійською групою
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 17 квітня, 2025
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Правоохоронці підозрюють одеську адвокатку в участі у створенні незаконного воєнізованого формування, яке готувалося до захоплення влади в Одесі під час можливого наступу російських військ.
За даними Одеської обласної прокуратури, жінка входила до складу так званого «Оперативно-бойового підрозділу», який мав діяти на боці російських окупантів. У разі захоплення міста підозрювана планувала стати «прокурором Одеси» та виконувала розвідзавдання під позивним «АГРА». Їй повідомили про підозру.
Керував формуванням інший адвокат — уродженець Криму, який переїхав до Одеси після 2014 року, зазначають правоохоронці.
Під час обшуку в жінки знайшли зброю — автоматичний карабін із магазинами. Деякі учасники групи вже співпрацюють зі слідством і дають викривальні свідчення. Прокуратура просить суд узяти підозрювану під варту. Рішення ще не ухвалено.
Нагадаємо, раніше виконувача обов'язків головлікаря «Олешківської районної лікарні» на тимчасово окупованій території Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво росіянам.
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