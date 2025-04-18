Первомайськ планує реконструювати системи водопостачання за кошти міжнародних партнерів: на роботи передбачено понад ₴12 млн

Первомайськ з висоти пташиного польоту. Ілюстративне фото: Travels.in.ua

Первомайськ планує укласти договір про співпрацю з ЮНІСЕФ на 12,2 мільйона гривень для реконструкції системи централізованого водопостачання в одному із мікрорайонів.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міської ради. Його мають розглянути депутати на засіданні сесії.

Договір з міжнародною організацією має укласти управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради. Зазначається, що кошти призначені для підтримки внутрішньо переміщених дітей і дітей у приймаючих громадах для забезпечення доступу до достатньої кількості чистої питної води та покращених санітарних умов.

Вказуйтеся, що 12 мільйонів 222 тисячі 169 гривень планують витратити на реконструкцію системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ.

«Така підтримка покращать послуги з водопостачання для 20,000 осіб, і буде реалізована протягом 12 місяців», — йдеться в тексті угоди.

Управління житлово-комунального господарства міста має подавати щоквартальний запит на переказ фінансування напряму виконавцю робіт. Також управління готуватиме звіти про витрати грошей та виконання робіт.

Скриншот угоди про співпрацю Скриншот угоди Скриншот угоди

Нагадаємо, що депутати Первомайської міської ради провалили голосування щодо скасування рішення про підвищення вартості водопостачання.

Зазначимо, що у березні виконком погодив підвищення вартості послуг комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». За рішенням тариф на воду зріс на 13,73 гривні (тобто, на 32,3%); на водовідведення — на 10,48 гривні (на 40,7%). Таким чином послуги з централізованого водопостачання з 1 квітня становитимуть — 56,23 гривні, а з централізованого водовідведення — 36,18 гривні.