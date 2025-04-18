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Одеса виділить ₴60 млн на когенераційні установки, щоб забезпечити місто теплом та світлом у блекаути

Котельні «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: архів «МикВісті»Котельні «Миколаївоблтеплоенерго». Фото: архів «МикВісті»

Одеська міська рада виділила 60 мільйонів гривень на встановлення нових когенераційних установок, які забезпечуватимуть місто теплом та електроенергією навіть у разі відключень.

Відповідне рішення депутати ухвалили 16 квітня під час засідання сесії Одеської міськради, пишуть «МикВісті».

Як розповів, мер Одеси Геннадій Труханов це перший етап реалізації масштабного проєкту з автономного енергозабезпечення, загальна вартість якого сягає майже 200 мільйонів гривень. У планах – встановити 16 газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 31,8 МВт.

— В Одесі вже знаходяться 11 таких установок. Чотири з них – великої потужності, доставлені за підтримки ООН та урядів Японії, Норвегії і Швеції. Ще сім – менш потужні, надійшли від німецької агенції GSM і призначені для котелень у житлових кварталах, – сказав Геннадій Труханов.

Одна з когенераційних установок потужністю 3,3 МВт вже введена в експлуатацію. Вона забезпечить безперебійну роботу однієї з районних котелень упродовж всього опалювального сезону. Паралельно триває монтаж обладнання ще на п’яти майданчиках.

– Ми маємо максимально швидко встановити й підключити ці установки до котелень та інших важливих об’єктів.Всього ми очікуємо від наших партнерів 16 газопоршневих когенераційних установок загальної потужності 31,8 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергію всю критичну інфраструктуру Одеси, решта має надійти протягом цього і наступного року. До нового опалювального сезону ми повинні встигнути встановити та підключити максимальну кількість установок, забезпечивши їх під'єднання не лише з котельнями, але і іншими об'єктами критичної інфраструктури. Не багато, а може одинці станції когенераційних установок такої потужності встановлені по Україні. Це дуже не проста робота поставити когенераційну установку, – прокоментував мер.

Рішення про фінансування підтримали 43 депутати.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики. Також в місті створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.

У 2023 році повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує встановити модульні когенераційні установки, які можуть повністю забезпечити електроенергією інфраструктуру Миколаєва.

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