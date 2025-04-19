На Великдень у Миколаївській області синоптики обіцяють до 25°C

Каштановий сквер, Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У неділю, 20 квітня, на Миколаївщині очікується малохмарна та суха погода. За даними синоптиків, опадів не прогнозується, а вітер буде слабкий — змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 метрів на секунду.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень потеплішає до +20, +25 градусів.

У самому Миколаєві нічна температура становитиме +7, +9 градусів, а вдень повітря прогріється до +23, +25.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки. Мінімальна температура 8 квітня досягла значення -2,2°С. Попередній рекорд в 2002 році становив -1,1°С.