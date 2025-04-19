На Великдень у Миколаївській області синоптики обіцяють до 25°C
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- Марія Хаміцевич
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20:14, 19 квітня, 2025
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У неділю, 20 квітня, на Миколаївщині очікується малохмарна та суха погода. За даними синоптиків, опадів не прогнозується, а вітер буде слабкий — змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 метрів на секунду.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень потеплішає до +20, +25 градусів.
У самому Миколаєві нічна температура становитиме +7, +9 градусів, а вдень повітря прогріється до +23, +25.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки. Мінімальна температура 8 квітня досягла значення -2,2°С. Попередній рекорд в 2002 році становив -1,1°С.
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