Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 21 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Погранична;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Є. Лапчевського;

вул. Захисників Миколаєва;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Вишнева;

вул. Козача;

вул. Лісова;

вул. Бузкова;

вул. Хвойна;

вул. Романа Клімова;

вул. Запорізька;

пров. Перспективний;

пров. Переможців;

пров. Сніжний;

вул. М. Скорика;

вул. Матвіївська;

вул. Верхня;

пров. Тепличний;

пров. Місячий;

пров. Пшеничний;

пров. Суднозбиральників;

вул. Бронзова;

вул. Козака Матвія;

вул. Фермерська;

вул. 1 Піщана;

вул. 2 Піщана;

вул. Ковальська;

вул. 7 Слобідська.

Крім цього електроенергія буде відсутня з 05:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Втората;

вул. Карла Кнорре;

вул. Софіївська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.