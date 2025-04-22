Схвалення Трампа серед американців знизилося до найнижчого рівня, — опитування

Дональд Трамп, фото: REUTERS

Схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизилося до 42% — це найнижчий показник від часу його повернення до Білого дому.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos

Для порівняння, три тижні тому цей показник становив 43%, а після інавгурації в січні — 47%. Хоча нинішній рейтинг Трампа все ще вищий, ніж у Джо Байдена на аналогічному етапі президентства, більшість американців висловлюють невдоволення його політикою.

83% опитаних вважають, що президент повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо вони йому не подобаються. Більше половини — 57% — виступають проти припинення фінансування університетів через незгоду з їхнім управлінням. Ще 66% не підтримують ідею, щоб президент мав вплив на культурні установи, зокрема музеї та театри.

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З багатьох важливих тем, зокрема інфляції, імміграції, податків та верховенства права, більше американців висловлюють несхвалення дій Трампа, ніж підтримку. Навіть у сфері імміграції, де він має найсильнішу підтримку, лише 45% опитаних схвалюють його дії, тоді як 46% — проти.

Близько 59% респондентів, включно з третиною республіканців, вважають, що США втрачають авторитет на міжнародній арені.

Опитування тривало шість днів і охопило 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

Між тим, недавно опубліковані результати опитування Gallup показали, що рейтинг схвалення Трампа в першому кварталі його другого терміну становив 45% – більше, ніж за аналогічний період його першого терміну, пише The Hill.

Нагадаємо, що більшість опитаних українців переконані, що США втомилися від війни та намагаються тиснути на Київ, аби змусити його піти на поступки Росії. Водночас Європу сприймають як союзника, який прагне завершення війни на умовах, прийнятних для України.