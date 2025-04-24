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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 24 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Погранична.
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Є. Лапчевського;
  • вул. Захисників Миколаєва.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Данила Мурашка;
  • вул. Виноградна (Центральный);
  • вул. Омеляновича-Павленка;
  • вул. І.Борщака;
  • вул. Староболгарська;
  • вул. Павлова;
  • вул. Успенська;
  • вул. Народна;
  • вул. Вокзальна;
  • пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса
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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреса
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

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