Безпечний простір для учнів: у Миколаєві відремонтували ще одне шкільне укриття
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- Даріна Мельничук
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16:45, 25 квітня, 2025
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В одній із гімназій Інгульського району Миколаєва відремонтували укриття. Сховище може вмістити до 800 учасників освітнього процесу.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
В укритті облаштували вентиляцію, пожежну сигналізацію, звичайне та резервне освітлення, точки доступу Wi-Fi і медпункт. Також зроблено санвузли, один з яких адаптований для дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, у приміщенні є локації для малювання та настільних ігор.
Як розповіла директорка закладу Олена Вікторівна, раніше там було технічне приміщення, зовсім не придатне для тривалого перебування людей. Тепер це сучасний і безпечний простір, у якому можуть одночасно перебувати всі вихованці та вчителі гімназії під час повітряної тривоги.
Проєкт реалізовано завдяки співпраці з фондом Save the Children.
Нагадаємо, на Одещині у селищі Молодіжне відкрили підземну школу-укриття, розраховану на 700 осіб. Її звели з нуля на базі Молодіжненського ліцею.
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