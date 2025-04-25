Безпечний простір для учнів: у Миколаєві відремонтували ще одне шкільне укриття

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В одній із гімназій Інгульського району Миколаєва відремонтували укриття. Сховище може вмістити до 800 учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

В укритті облаштували вентиляцію, пожежну сигналізацію, звичайне та резервне освітлення, точки доступу Wi-Fi і медпункт. Також зроблено санвузли, один з яких адаптований для дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, у приміщенні є локації для малювання та настільних ігор.

Як розповіла директорка закладу Олена Вікторівна, раніше там було технічне приміщення, зовсім не придатне для тривалого перебування людей. Тепер це сучасний і безпечний простір, у якому можуть одночасно перебувати всі вихованці та вчителі гімназії під час повітряної тривоги.

Проєкт реалізовано завдяки співпраці з фондом Save the Children.

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

В Інгульському районі Миколаєві відремонтували шкільне укриття. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, на Одещині у селищі Молодіжне відкрили підземну школу-укриття, розраховану на 700 осіб. Її звели з нуля на базі Молодіжненського ліцею.