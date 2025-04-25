На Одещині відкрили першу підземну школу на 700 місць
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- Альона Коханчук
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9:48, 25 квітня, 2025
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На Одещині у селищі Молодіжне відкрили підземну школу-укриття, розраховану на 700 осіб. Її звели з нуля на базі Молодіжненського ліцею.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України
Програму будівництва ініційовано та профінансовано Європейським Союзом і Литвою, а також співфінансовано урядом Ірландії. Вартість будівництва укриття — 2,4 мільйона євро, з яких приблизно 75 тисяч євро спрямували на внутрішнє оснащення.
В укритті облаштували навчальні класи, два спортзали, кабінет психологічного розвантаження та ЛФК. Є спеціальний ліфт для людей на кріслах колісних — наразі в ліцеї навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зауважив, що майже кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована, і близько 430 тисяч учнів позбавлені доступу до очного навчання.
Програма «Нові бомбосховища для українських шкіл» фінансується Європейським Союзом (15 мільйонів євро) та урядом Литви через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги (500 тисяч євро), а також із залученням внеску від уряду Ірландії (3 мільйонів євро). Наступні укриття будуть збудовані на Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області та Харкові. Кожне укриття вміщуватиме від 500 до 1000 осіб.
Нагадаємо, що під час протиаварійних робіт з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса підрядник знайшов невідомий хід під землею. Фахівці наразі з'ясовують його походження
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