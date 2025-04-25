На Одещині відкрили першу підземну школу на 700 місць

На Одещині відкрили підземну школу-укриття. Фото: МОН

На Одещині у селищі Молодіжне відкрили підземну школу-укриття, розраховану на 700 осіб. Її звели з нуля на базі Молодіжненського ліцею.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України

Програму будівництва ініційовано та профінансовано Європейським Союзом і Литвою, а також співфінансовано урядом Ірландії. Вартість будівництва укриття — 2,4 мільйона євро, з яких приблизно 75 тисяч євро спрямували на внутрішнє оснащення.

В укритті облаштували навчальні класи, два спортзали, кабінет психологічного розвантаження та ЛФК. Є спеціальний ліфт для людей на кріслах колісних — наразі в ліцеї навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зауважив, що майже кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована, і близько 430 тисяч учнів позбавлені доступу до очного навчання.

На Одещині відкрили підземну школу-укриття. Фото: МОН На Одещині відкрили підземну школу-укриття. Фото: МОН

Програма «Нові бомбосховища для українських шкіл» фінансується Європейським Союзом (15 мільйонів євро) та урядом Литви через Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги (500 тисяч євро), а також із залученням внеску від уряду Ірландії (3 мільйонів євро). Наступні укриття будуть збудовані на Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області та Харкові. Кожне укриття вміщуватиме від 500 до 1000 осіб.

На Одещині відкрили підземну школу-укриття. Фото: МОН

Нагадаємо, що під час протиаварійних робіт з відбудови історичної будівлі ліцею імені Миколи Аркаса підрядник знайшов невідомий хід під землею. Фахівці наразі з'ясовують його походження