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В Інгульському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалища

В Інгульському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалища. Фото: ДержекоінспекціяВ Інгульському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалища. Фото: Держекоінспекція

Державні інспектори ліквідували несанкціоновані сміттєзвалища в Інгульському районі Миколаєва.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспектори отримали скарги від небайдужих мешканців щодо двох сміттєзвалищ на вулицях Миколаївській, 40 та Космонавтів, 74.

Після цього інспекція направила листа до голови адміністрації Інгульського району з вимогою ліквідувати виявлені звалища. Станом на зараз території очищено, відходи повністю прибрано.

Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.

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