В Інгульському районі Миколаєва прибрали сміттєзвалища
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- Даріна Мельничук
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6:45, 26 квітня, 2025
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Державні інспектори ліквідували несанкціоновані сміттєзвалища в Інгульському районі Миколаєва.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що інспектори отримали скарги від небайдужих мешканців щодо двох сміттєзвалищ на вулицях Миколаївській, 40 та Космонавтів, 74.
Після цього інспекція направила листа до голови адміністрації Інгульського району з вимогою ліквідувати виявлені звалища. Станом на зараз території очищено, відходи повністю прибрано.
Слід зазначити, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ.
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