У Миколаєві на декількох зупинках облаштували пологі з’їзди для людей на візках

Облаштовані зупинки громадського транспорту. Фото: Facebook/Ольга Виноградова

У Миколаєві на зупинках громадського транспорту на перетині проспекту Миру та вулиці Театральна облаштували пологі з'їзди, щоб люди, які пересуваються на візках, змогли заїхати у громадський транспорт.

Про це повідомила позаштатна радниця міського голови з питань людей з інвалідністю, регіональна менеджерка проєкту Національної Асамблеї людей з інвалідністю Ольга Віноградова

Вона зазначила, що в березні на засіданні комітету було наголошено на проблематичному користуванні зупинкою Театральна по проспекту Миру (в обидва боки руху) для людей на кріслах колісних. І вже є перші результати роботи Міського комітету доступності — на кожній зупинці облаштовано зручні пологі з'їзди.

«Через неможливість тролейбусу під'їхати близько до бордюрного каменя через далеке розміщення контактної лінії, маломобільним пасажирам доводилось чекати транспорт на проїзній частині. (Палюче сонце, дощ, сніг, постійні бризки авто, які їдуть по дорозі. А ти стоїш і ждеш. Бо з'їхати з високого бордюру ти просто фізично не можеш. Плюс ти не встигнеш сісти в тролейбус або автобус поки будеш шукати допомогу щоб з'їхати з бордюра або їхати аж на з'їзд на пішохідному переході.) І ось, питання вирішено! На кожній зупинці облаштовано зручні пологі з'їзди. Тепер можна спокійно очікувати всій транспорт під навісом зупинки, як всі громадяни нашого міста», — зазначила вона.

Облаштовані зупинки громадського транспорту. Фото: Facebook/Ольга Виноградова Облаштовані зупинки громадського транспорту. Фото: Facebook/Ольга Виноградова Облаштовані зупинки громадського транспорту. Фото: Facebook/Ольга Виноградова

Нагадаємо, що через аварію на мережах МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено рух трамваїв у напрямку Широкої Балки. Обмеження діятимуть з 10:00 і, за попередньою інформацією, триватимуть до кінця дня.