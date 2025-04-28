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На Миколаївщині з початку вторгнення знищили понад 28 тисяч боєприпасів

Машина для механізованого розмінування МВ-10, архівне фото «МикВісті»Машина для механізованого розмінування МВ-10, архівне фото «МикВісті»

З початку повномасштабної війни та станом на кінець квітня піротехнічні підрозділи знищили 28 146 вибухонебезпечних предметів на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Усього обстежено 11 492 гектари землі. Слід зазначити, що для робіт з розмінування залучено 13 049 піротехніків.

У ДСНС підкреслили, що Миколаївщина залишається однією з найбільш замінованих областей України.

фото: ДСНСфото: ДСНС

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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