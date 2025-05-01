Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 1 травня, у Миколаєві через планові роботи жителі деяких вулиць залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 20:00 по вулиці Янтарна.

З технічних причин не буде світла з 08:00 до 18:00 за такими адресами в Корабельному районі:

вулиця А. Ляхтучка

вулиця Сагайдачного

вулиця Металургів

вулиця Ольшанців

проспект Богоявленський

вулиця Рибна

вулиця Рильського

вулиця Кізяка

вулиця Лесі Українки

вулиця Панкратової

вулиця М. Зерова

провулок Балабанівський

вулиця М. Старицького

вулиця О. Вишні

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.