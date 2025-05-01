Торгівля, транспорт, ІТ: яку роботу шукають українці у цьому році найчастіше

Хлопець за ноутбуком. Ілюстративне фото: freepik

У 2025 році українці найчастіше шукають роботу у сферах торгівлі, транспорту, ІТ, виробництва та інженерії. Саме ці галузі більшість респондентів вважають найбільш перспективними для працевлаштування.

Про це свідчать дані опитування, яке провела платформа OLX Робота, пише «Економічна правда».

«Активний пошук нової роботи мотивують передусім низька заробітна плата, скорочення штату, ліквідація компанії, а також зміна кар’єрного напрямку. Зокрема близько 40% опитуваних повністю або частково змінили сферу діяльності за останні 3 роки», — йдеться у дослідженні.

Очікування кандидатів щодо зарплат суттєво перевищують реальні пропозиції роботодавців. Найбільш прийнятною для себе зарплатою українці вважають 30-50 тисяч гривень (30% опитаних), далі — 20-30 тисяч гривень (29%), а 25% прагнуть більшого доходу — 50 тисяч гривень і більше.

Водночас лише 13% опитаних готові працювати за 10–20 тисяч гривень. Для порівняння, медіанна зарплата, яку пропонують роботодавці на платформі OLX Робота, наразі становить 22,5 тис. грн.

Інфографіка: Інфографіка: OLX Робота

Пошук роботи в Україні дедалі частіше відбувається онлайн.

«Популярною практикою є пошук роботи через онлайн-платформи, зокрема OLX Робота (46%). Така ж кількість опитаних звертається за допомогою у пошуку до знайомих (46%). Ще один інструмент — соціальні мережі (18%), а саме: LinkedIn, Facebook, Telegram», — зазначили в OLX Робота.

Опитування проводилось у березні 2025 року серед 20528 українців. 12% з них не мають роботи й активно її шукають, ще 6% працевлаштовані тимчасово. Найактивніші у пошуку — люди віком від 25 до 44 років (57% відповідей), а 58% усіх респондентів — чоловіки.

Нагадаємо, у березні цього року професія військовослужбовця вперше з’явилася серед десяти найзатребуваніших на українському ринку праці. А середня зарплата в країні збільшилась до 24 тисяч гривень.