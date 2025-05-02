У курортному селі під Одесою стався масштабний зсув берега

У Санжійці стався черговий масштабний зсув берега, квітень 2025 року, скриншот з відео медіа «Море людей»

На узбережжі села Санжійка Одеської області вже кілька років спостерігають зсув грунту. У квітні там відкололося та з’їхало у море ще близько 800 метрів глиняного грунту.

Нове відео руйнації оприлюднили автори каналу «Зоотроп».

У Санжійці стався черговий масштабний зсув берега, квітень 2025 року, скриншот з відео медіа «Море людей» У Санжійці стався черговий масштабний зсув берега, квітень 2025 року, скриншот з відео медіа «Море людей»

Автор відео зазначив, що від початку року — з січня по квітень 2025 року — в цій частині узбережжя сталося щонайменше три зсуви грунту. На його думку, якщо зараз не спробувати розв'язати проблему, то за два роки зсуви почнуть руйнувати найближчі будинки.

Наразі ситуація там небезпечна — масиви грунту постійно повільно сповзають до низу. Знищено грунтову дорогу та кілька дерев, а поруч немає ніяких попереджувальних знаків про небезпеку. Місцеві мешканці навіть в зсувах грунту роблять сходи, щоб спуститися до моря, але це дуже небезпечно.

Згодом на місці побували журналісти одеського видання «Море людей», які також зафіксували масштабний зсув грунту. Якщо не вжити заходів, Санжійка надалі втрачатиме ще не один кілометр берега, пише одеське видання.

Нагадаємо, що у червні 2024 року рятувальники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій витягли з-під зсуву грунту в селі Санжійка Одеської області 59-річного чоловіка.

Загалом фахівці налічують понад 250 зсувів на околицях Одеси лише за період з 1797 року до теперішнього часу (до 1797 практично немає правдивої інформації про зсуви на узбережжі в околицях Кочубієва – Хаджибея), пише одеське медіа «Інтернт».