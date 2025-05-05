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ЄС та ООН відновили в Україні 66 шкіл, зруйнованих війною

Європейський Союз та Програма розвитку ООН завершили проєкт з відновлення 66 шкіл в Україні, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Завдяки цій ініціативі понад 21 600 учнів і вчителів змогли повернутися до навчання. У школах відремонтували дахи, вікна, системи опалення, облаштували сучасні укриття, поставили нові меблі.

Особливу увагу приділили безпеці: наприклад, у дев’яти школах Миколаївської та Житомирської областей завдяки новим укриттям до навчання повернулися майже 2 тисячі учнів і 300 педагогів.

Також у 112 школах оновили навчальні кабінети — закупили нові парти, стільці, дошки та шафи. Усе відновлення відбувалося за принципом Build Back Better — тобто школи стали ще кращими, безпечнішими та зручнішими, ніж до війни.

Нагадаємо, що вже під час великої війни у Миколаєві розпочався процес відновлення: ремонт укриттів, житлових будинків, шкіл та лікарень, оновлення комунальної техніки. У цьому місту допомагають міжнародні партнери, а шефство над процесом вирішила взяти Данія.

Однак існує думка, що «війна скасовує відновлення». Чи так це насправді та як у Миколаєві ставляться до цього процесу? Щоб з'ясувати це «МикВісті» поспілкувалися з шістьома різними представниками Миколаєва: від лідерів думок — до тих, хто безпосередньо займається відновленням.

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