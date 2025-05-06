Журналісту «Вільного Радіо» погрожують після розслідування про майно посадовця ТЦК

Речник Київської МВА та військовий 109 бригади сил ТрО Євген Ієвлєв. Ілюстративне фото: з соцмереж чоловіка

Журналіст «Вільного Радіо» Євген Вакуленко отримав погрози після публікації матеріалу про декларацію працівника Покровського районного ТЦК.

Як пише видання, погрози надійшли від речника Київської військової адміністрації Євгена Ієвлєва, чий батько фігурував у розслідуванні.

На початку травня журналіст опублікував матеріал про статки службовців ТЦК Донеччини, використовуючи дані з відкритих джерел. У тексті згадувалося, що батько Євгена Ієвлєва, військовий Сергій Ієвлєв, задекларував авто Toyota Land Cruiser, записане на його дружину, яка, згідно з декларацією, не має офіційних доходів.

Переписка журналіста Вільного Радіо з речником Київської МВА Євгеном Ієвлєвим. Фото: Вільне Радіо, Євген Вакуленко Переписка журналіста Вільного Радіо з речником Київської МВА Євгеном Ієвлєвим. Фото: Вільне Радіо, Євген Вакуленко Переписка журналіста Вільного Радіо з речником Київської МВА Євгеном Ієвлєвим. Фото: Вільне Радіо, Євген Вакуленко

Журналісти надсилали запити до всіх відділів ТЦК Донеччини, але Покровське ТЦК не надало відповіді, тож розслідування опублікували без коментарів від установи.

Після виходу матеріалу Євген Ієвлєв додався до журналіста в друзі у Facebook і надіслав повідомлення зі звинуваченнями та прямими погрозами фізичної розправи.

У своєму листуванні він ображав журналіста Євгена Вакуленка та погрожував йому насильством.

За словами журналіста, після погроз він запропонував Євгену Ієвлєву прокоментувати майновий стан його батька для Вільного Радіо. Проте той відмовився, звинувативши журналіста в некомпетентності та спробі «зберегти обличчя формально».

За даними «Вільного радіо», згідно з декларацією, Сергій Ієвлєв три роки декларував лише зарплату, без накопичень. Якщо він дійсно збирав гроші на авто, це мало б бути відображено в документах. Редакція видання розцінює погрози його сина як тиск на журналістів і спробу перешкоджання їхній роботі.

Нагадаємо, що в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.