В Одесі експравоохоронцю дали два роки дисциплінарного батальйону за допомогу чоловікам виїхати за кордон

Зала суду. Фото: «МикВісті»

На Одещині колишнього правоохоронця засудили до двох років дисциплінарного батальйону за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у січні 2025 року засуджений приєднався до групи, яка організовувала нелегальні виїзди до невизнаного Придністров’я. Завдяки інформації про блокпости та маршрути патрулів він переодягав чоловіків у військову форму та перевозив їх через контрольні пункти, видаючи за товаришів по службі.

За таку «послугу» брали 6 тисяч доларів з особи, частину грошей отримував експравоохоронець. Його затримали в лютому 2025 року під час отримання чергового платежу.

Матеріали щодо інших учасників схеми виділили в окреме розслідування. Справою займається Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, що 17 квітня правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації. Його підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків до Європи.